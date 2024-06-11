Ведучий проєктів зізнався, що у такий складний для країни період складно робити одразу два проєкти. Але новому сезоні "Холостячки" – бути.
Цікаво "Холостяк" знову на телеекранах: де зараз і як змінились герої минулих сезонів
"Холостячці" бути, адже в нас ще багато талановитих холостячок, які шукають своє кохання. Ми завжди вагаємося: "Холостяк" чи "Холостячка". Однак хочеться дати шанс й ощасливити якомога більше жінок України. Тому "Холостяк" один, а претенденток на його серце багато. А потім обов'язково повернемося до "Холостячок",
– пояснив Григорій Решетник.
Шоумен додав, що нового героя обирає ціла команда телеканалу. Саме завдяки цьому з'явилось рішення запросити саме Олександра Терена.
"Безумовно, телеканал – це як велика родина. Ключові рішення приймає керівництво каналу, продюсери, але ми дослуховуємося одне до одного. І лише в цій синергії може з'явитися ось такий справжній герой проєкту "Холостяк" як Олександр Терен. Це велике щастя і честь мати такого героя", – зауважив Решетник.
"Холостяк" 13 сезон: що наразі відомо
- Популярний романтичний телепроєкт повернеться на екрани – про це стало відомо 13 травня. Головний герой – Олександр "Терен" Будько, військовий, ветеран війни, громадський діяч, письменник.
- Після оголошення одразу стартував кастинг. Дівчата подали стільки заявок, що обвалили сайт. Організатори розповідали, що анкети з'являлися кожні дві хвилини. За першу добу після оголошення нового сезону шоу надійшло понад 500 анкет від українок.
- Олександр Терен хоче довести, що люди з інвалідністю можуть жити активне та наповнене життя. Він розповів, яку кохану шукає: вона має бути україномовною, бути у контексті проблеми людей з інвалідністю. Олександр не будуватиме стосунки з тією людиною, яка має стереотипи щодо військових і ветеранів.