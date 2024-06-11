Ведучий проєктів зізнався, що у такий складний для країни період складно робити одразу два проєкти. Але новому сезоні "Холостячки" – бути.

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"Холостячці" бути, адже в нас ще багато талановитих холостячок, які шукають своє кохання. Ми завжди вагаємося: "Холостяк" чи "Холостячка". Однак хочеться дати шанс й ощасливити якомога більше жінок України. Тому "Холостяк" один, а претенденток на його серце багато. А потім обов'язково повернемося до "Холостячок",

– пояснив Григорій Решетник.

Шоумен додав, що нового героя обирає ціла команда телеканалу. Саме завдяки цьому з'явилось рішення запросити саме Олександра Терена.

"Безумовно, телеканал – це як велика родина. Ключові рішення приймає керівництво каналу, продюсери, але ми дослуховуємося одне до одного. І лише в цій синергії може з'явитися ось такий справжній герой проєкту "Холостяк" як Олександр Терен. Це велике щастя і честь мати такого героя", – зауважив Решетник.

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