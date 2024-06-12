Главный герой "Холостяка-13" рассказал, что для него нет идеала женщины. В частности это касается внешности: например, это может быть как блондинка, так и брюнетка.
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Александр Терен пошутил, что у женщины его мечты должны быть две ноги – это, чтобы уравновесить вселенную. И добавил, что у него все-таки есть определенные пожелания.
Все зависит от подачи, все зависит от энергии женщины, насколько она себя подает. Буду откровенным, по общепринятым нормам у меня были не супер красивые женщины, но от них была такая энергия, что просто вау,
– признался "Холостяк".
Александр Будько назвал те критерии, которые наиболее важны для него в девушке. Она должна общаться на украинском языке, быть умной. Среди требований также любовь к своей стране и желание разделять ценности, которые человек транслирует в этот мир.
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Что известно о шоу "Холостяк" – 13 сезон
- Популярный романтический телепроект вернется на экраны – об этом стало известно месяц назад. Главный герой – Александр "Терен" Будько, военный, ветеран войны, общественный деятель, писатель. Он хочет создать положительный образ ветерана в украинском обществе и уничтожить стереотипы относительно защитников, вернувшихся с войны.
- После объявления сразу стартовал кастинг. Девушки подали столько заявок, что обвалили сайт. Организаторы рассказывали, что анкеты появлялись каждые две минуты. За первые сутки после объявления нового сезона шоу поступило более 500 анкет от украинок.
- Интересно, что на роль главного героя рассматривали также вариант другого военного. Речь идет о морпехе Михаиле Дианове, защитнике Мариуполя. Однако он отклонил предложение, ведь считает, что любовь должна именно прийти в твою жизнь.