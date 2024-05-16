Обвалили сайт: рекордна кількість дівчат подала анкети на нового "Холостяка"
Джерело:"Холостяк"
Українки активно надсилають свої анкети, щоб потрапити на шоу "Холостяк" та поборотися за серце Олександра Будька з позивним "Терен". Канал назвав кількість анкет, яку отримав всього за першу добу.
Телеканал СТБ, де цієї осені стартуватиме новий сезон "Холостяка", поділився цікавими деталями. Стільки дівчат побажало взяти участь у шоу, що сайт ненадовго "обвалився".
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Скільки дівчат подало анкети
Організатори шоу повідомили, що нові анкети з'являються кожні дві хвилини. За першу добу після оголошення нового сезону шоу надійшло понад 500 анкет від українок.
Ваші анкети падають кожні 2 хвилини. Ви обвалили нам сайт на 13 хвилин. Лише за першу добу Холостяку надійшло понад 500 анкет, і вони продовжують і продовжують поступати! Ваша шалена активність – у саме наше серденько,
– пишуть представники каналу.
Канал СТБ каже не зупинятися, адже в кожної є шанс вирушити назустріч коханню та підкорити серце "Холостяка".
Що відомо про новий "Холостяк"
- Після останнього сезону "Холостяка" з Алексом Топольським у мережі точилися дискусії, чи буде доречним знову знімати шоу під час повномасштабної війни.
- Проте Григорій Решетник казав, що команда продовжила працювати, шукати способи запустити новий сезон. На думку шоумена, кохання завжди на часі. Головним завданням було знайти вдалого героя та зрозуміти, як діяти під час несподіваних тривог тощо.
- Ще у шоу Жені Яновича Олександр "Терен" Будько зізнався, що не проти взяти участь у "Холостяку". Для нього важливо сформувати позитивний образ ветерана війни у суспільстві. Тож участь у проєкті несе не так розважальну роль, як соціальну.
- І ось вже 13 травня стало відомо, що "Холостяк" повертається на телеекрани. Головний герой – Олександр "Терен" Будько, військовий, ветеран війни, громадський діяч, письменник.