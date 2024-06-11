Ведущий проектов признался, что в такой сложный для страны период сложно делать сразу два проекта. Но новому сезону "Холостячки" – быть.

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"Холостячке" быть, ведь у нас еще много талантливых холостячек, которые ищут свою любовь. Мы всегда колеблемся: "Холостяк" или "Холостячка". Однако хочется дать шанс и осчастливить как можно больше женщин Украины. Поэтому "Холостяк" один, а претенденток на его сердце много. А потом обязательно вернемся к "Холостячкам",

– объяснил Григорий Решетник.

Шоумен добавил, что нового героя выбирает целая команда телеканала. Именно благодаря этому появилось решение пригласить именно Александра Терена.

"Безусловно, телеканал – это как большая семья. Ключевые решения принимает руководство канала, продюсеры, но мы прислушиваемся друг к другу. И только в этой синергии может появиться вот такой настоящий герой проекта "Холостяк" как Александр Терен. Это большое счастье и честь иметь такого героя", – отметил Решетник.

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