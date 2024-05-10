Порядок виступів учасників у грандфіналі Євробачення: під яким номером запалюватиме Україна

10 травня 2024, 10:50
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Джерело:

Євробачення

Після другого півфіналу відбулося традиційне жеребкування. Вже визначено, під яким номером виступатиме кожен учасник конкурсу.

Цього року на Євробаченні додали нове правило – "вибір продюсера". Якщо учасник витягнув цю опцію на жеребкуванні, порядковий номер для нього мали визначити організатори. Нововведення зробили для того, щоб збалансувати виступи фаворитів, різножанрові номери.

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Україна виступатиме під 2 номером у грандіозному фіналі Євробачення. Саме такий вибір зробили продюсери конкурсу.

Порядок виступів усіх фіналістів 

  1. Швеція: Marcus & Martinus – Unforgettable
  2. Україна: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
  3. Німеччина: Isaak – Always on the Run
  4. Люксембург: Талі – Fighter
  5. Нідерланди: Joost Klein – Europapa
  6. Ізраїль: Eden Golan – Hurricane
  7. Литва: Silvester Belt – Luktelk
  8. Іспанія: Nebulossa – Zorra
  9. Естонія: 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
  10. Ірландія: Bambie Thug – Doomsday Blue
  11. Латвія: Dons — Hollow
  12. Греція: Marina Satti – ZARI
  13. Велика Британія: Olly Alexander – Dizzy
  14. Норвегія: Gåte – Ulveham
  15. Італія: Angelina Mango – La noia
  16. Сербія: Teya Dora – Ramonda
  17. Фінляндія: Windows95man – No Rules!
  18. Португалія: Іоланда – Grito
  19. Вірменія: LADANIVA – Jako
  20. Кіпр: Силія Капсіс – Liar
  21. Швейцарія: Nemo – The Code
  22. Словенія: Raiven – Veronika
  23. Хорватія: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim
  24. Грузія: Nutsa Buzaladze – Firefighter
  25. Франція: Slimane – Mon Amour
  26. Австрія: Kaleen – We Will Rave

Що відомо про фінал Євробачення

Грандіозний фінал найбільшого музичного конкурсу відбудеться у Мальме у суботу, 11 травня. У цей день стане відомо ім'я переможця Євробачення-2024. 

Лідером букмекерів зараз є представник Хорватії – Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim. Саме він може отримати омріяний кубок. Друге місце прогнозують представнику Швейцарії – Nemo. Третє місце може посісти Україна. 

Прямий ефір розпочнеться о 22:00 за київським часом. Трансляцію Євробачення-2024 можна переглядати на кількох платформах: телеканал і сайт "Суспільне. Культура", сайт Eurovision.ua, ютуб-канал "Євробачення Україна".

Автор: Марія Касій