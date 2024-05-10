Порядок виступів учасників у грандфіналі Євробачення: під яким номером запалюватиме Україна

Після другого півфіналу відбулося традиційне жеребкування. Вже визначено, під яким номером виступатиме кожен учасник конкурсу.

Цього року на Євробаченні додали нове правило – "вибір продюсера". Якщо учасник витягнув цю опцію на жеребкуванні, порядковий номер для нього мали визначити організатори. Нововведення зробили для того, щоб збалансувати виступи фаворитів, різножанрові номери.

Зверніть увагу 20 фаворитів глядачів: хто пройшов у фінал Євробачення-2024

Україна виступатиме під 2 номером у грандіозному фіналі Євробачення. Саме такий вибір зробили продюсери конкурсу.

Порядок виступів усіх фіналістів

Швеція: Marcus & Martinus – Unforgettable Україна: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria Німеччина: Isaak – Always on the Run Люксембург: Талі – Fighter Нідерланди: Joost Klein – Europapa Ізраїль: Eden Golan – Hurricane Литва: Silvester Belt – Luktelk Іспанія: Nebulossa – Zorra Естонія: 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi Ірландія: Bambie Thug – Doomsday Blue Латвія: Dons — Hollow Греція: Marina Satti – ZARI Велика Британія: Olly Alexander – Dizzy Норвегія: Gåte – Ulveham Італія: Angelina Mango – La noia Сербія: Teya Dora – Ramonda Фінляндія: Windows95man – No Rules! Португалія: Іоланда – Grito Вірменія: LADANIVA – Jako Кіпр: Силія Капсіс – Liar Швейцарія: Nemo – The Code Словенія: Raiven – Veronika Хорватія: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim Грузія: Nutsa Buzaladze – Firefighter Франція: Slimane – Mon Amour Австрія: Kaleen – We Will Rave

Що відомо про фінал Євробачення

Грандіозний фінал найбільшого музичного конкурсу відбудеться у Мальме у суботу, 11 травня. У цей день стане відомо ім'я переможця Євробачення-2024.

Лідером букмекерів зараз є представник Хорватії – Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim. Саме він може отримати омріяний кубок. Друге місце прогнозують представнику Швейцарії – Nemo. Третє місце може посісти Україна.

Прямий ефір розпочнеться о 22:00 за київським часом. Трансляцію Євробачення-2024 можна переглядати на кількох платформах: телеканал і сайт "Суспільне. Культура", сайт Eurovision.ua, ютуб-канал "Євробачення Україна".