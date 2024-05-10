Порядок виступів учасників у грандфіналі Євробачення: під яким номером запалюватиме Україна
Джерело:Євробачення
Після другого півфіналу відбулося традиційне жеребкування. Вже визначено, під яким номером виступатиме кожен учасник конкурсу.
Цього року на Євробаченні додали нове правило – "вибір продюсера". Якщо учасник витягнув цю опцію на жеребкуванні, порядковий номер для нього мали визначити організатори. Нововведення зробили для того, щоб збалансувати виступи фаворитів, різножанрові номери.
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Україна виступатиме під 2 номером у грандіозному фіналі Євробачення. Саме такий вибір зробили продюсери конкурсу.
Порядок виступів усіх фіналістів
- Швеція: Marcus & Martinus – Unforgettable
- Україна: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
- Німеччина: Isaak – Always on the Run
- Люксембург: Талі – Fighter
- Нідерланди: Joost Klein – Europapa
- Ізраїль: Eden Golan – Hurricane
- Литва: Silvester Belt – Luktelk
- Іспанія: Nebulossa – Zorra
- Естонія: 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
- Ірландія: Bambie Thug – Doomsday Blue
- Латвія: Dons — Hollow
- Греція: Marina Satti – ZARI
- Велика Британія: Olly Alexander – Dizzy
- Норвегія: Gåte – Ulveham
- Італія: Angelina Mango – La noia
- Сербія: Teya Dora – Ramonda
- Фінляндія: Windows95man – No Rules!
- Португалія: Іоланда – Grito
- Вірменія: LADANIVA – Jako
- Кіпр: Силія Капсіс – Liar
- Швейцарія: Nemo – The Code
- Словенія: Raiven – Veronika
- Хорватія: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim
- Грузія: Nutsa Buzaladze – Firefighter
- Франція: Slimane – Mon Amour
- Австрія: Kaleen – We Will Rave
Що відомо про фінал Євробачення
Грандіозний фінал найбільшого музичного конкурсу відбудеться у Мальме у суботу, 11 травня. У цей день стане відомо ім'я переможця Євробачення-2024.
Лідером букмекерів зараз є представник Хорватії – Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim. Саме він може отримати омріяний кубок. Друге місце прогнозують представнику Швейцарії – Nemo. Третє місце може посісти Україна.
Прямий ефір розпочнеться о 22:00 за київським часом. Трансляцію Євробачення-2024 можна переглядати на кількох платформах: телеканал і сайт "Суспільне. Культура", сайт Eurovision.ua, ютуб-канал "Євробачення Україна".