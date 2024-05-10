Цього року на Євробаченні додали нове правило – "вибір продюсера". Якщо учасник витягнув цю опцію на жеребкуванні, порядковий номер для нього мали визначити організатори. Нововведення зробили для того, щоб збалансувати виступи фаворитів, різножанрові номери.

Зверніть увагу 20 фаворитів глядачів: хто пройшов у фінал Євробачення-2024

Україна виступатиме під 2 номером у грандіозному фіналі Євробачення. Саме такий вибір зробили продюсери конкурсу.

Порядок виступів усіх фіналістів

Швеція: Marcus & Martinus – Unforgettable

Україна: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

Німеччина: Isaak – Always on the Run

Люксембург: Талі – Fighter

Нідерланди: Joost Klein – Europapa

Ізраїль: Eden Golan – Hurricane

Литва: Silvester Belt – Luktelk

Іспанія: Nebulossa – Zorra

Естонія: 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Ірландія: Bambie Thug – Doomsday Blue

Латвія: Dons — Hollow

Греція: Marina Satti – ZARI

Велика Британія: Olly Alexander – Dizzy

Норвегія: Gåte – Ulveham

Італія: Angelina Mango – La noia

Сербія: Teya Dora – Ramonda

Фінляндія: Windows95man – No Rules!

Португалія: Іоланда – Grito

Вірменія: LADANIVA – Jako

Кіпр: Силія Капсіс – Liar

Швейцарія: Nemo – The Code

Словенія: Raiven – Veronika

Хорватія: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim

Грузія: Nutsa Buzaladze – Firefighter

Франція: Slimane – Mon Amour

Австрія: Kaleen – We Will Rave

Що відомо про фінал Євробачення

Грандіозний фінал найбільшого музичного конкурсу відбудеться у Мальме у суботу, 11 травня. У цей день стане відомо ім'я переможця Євробачення-2024.

Лідером букмекерів зараз є представник Хорватії – Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim. Саме він може отримати омріяний кубок. Друге місце прогнозують представнику Швейцарії – Nemo. Третє місце може посісти Україна.

Прямий ефір розпочнеться о 22:00 за київським часом. Трансляцію Євробачення-2024 можна переглядати на кількох платформах: телеканал і сайт "Суспільне. Культура", сайт Eurovision.ua, ютуб-канал "Євробачення Україна".