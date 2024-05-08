alyona alyona та Jerry Heil були вражені своїм вибором. Дівчата змогли отримати найбажаніший для себе варіант.

Цікаво alyona alyona та Jerry Heil пройшли у фінал Євробачення-2024: виступ, що проймає до мурах

Коли український дует виступатиме у фіналі Євробачення-2024

Артистки витягнули папірець з написом "Вибір продюсера", який означає, що організатори конкурсу самі визначатимуть порядковий номер виступу учасниць. Таке нововведення має збалансувати гранд-фінал, щоб не було підряд енергійних або ліричних номерів.



alyona alyona і Jerry Heil витягнули "Вибір продюсера" / Скриншот з відео

Водночас "Вибір продюсера" допоможе запобігти виникненню ситуацій, коли всі фаворити конкурсу виступатимуть підряд. До того ж це нововведення зумовлене складністю швидко пересувати декорації учасників Євробачення.

Приблизний порядок виступів у гранд-фіналі

Перша половина – Ірландія, Литва і Люксембург.

Друга половина – Кіпр, Словенія і Фінляндія.

Водночас Україна, Сербія, Хорватія та Португалія можуть з'явитися як у першій, так і у другій частині шоу через "Вибір продюсера".

Що відомо про виступ українського дуету у півфіналі