В этом году на Евровидении добавили новое правило – "выбор продюсера". Если участник вытащил эту опцию на жеребьевке, порядковый номер для него должны были определить организаторы. Нововведение сделали для того, чтобы сбалансировать выступления фаворитов, разножанровые номера.

Обратите внимание 20 фаворитов зрителей: кто прошел в финал Евровидения-2024

Украина будет выступать под 2 номером в грандиозном финале Евровидения. Именно такой выбор сделали продюсеры конкурса.

Порядок выступлений всех финалистов

Швеция: Marcus & Martinus – Unforgettable

Украина: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

Германия: Isaak – Always on the Run

Люксембург: Тали – Fighter

Нидерланды: Joost Klein – Europapa

Израиль: Eden Golan – Hurricane

Литва: Silvester Belt – Luktelk

Испания: Nebulossa – Zorra

Эстония: 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Ирландия: Bambie Thug – Doomsday Blue

Латвия: Dons - Hollow

Греция: Marina Satti – ZARI

Великобритания: Olly Alexander – Dizzy

Норвегия: Gåte – Ulveham

Италия: Angelina Mango – La noia

Сербия: Teya Dora – Ramonda

Финляндия: Windows95man – No Rules!

Португалия: Иоланда – Grito

Армения: LADANIVA – Jako

Кипр: Силия Капсис – Liar

Швейцария: Nemo – The Code

Словения: Raiven – Veronika

Хорватия: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim

Грузия: Nutsa Buzaladze – Firefighter

Франция: Slimane – Mon Amour

Австрия: Kaleen – We Will Rave

Что известно о финале Евровидения

Грандиозный финал крупнейшего музыкального конкурса состоится в Мальме в субботу, 11 мая. В этот день станет известно имя победителя Евровидения-2024.

Лидером букмекеров сейчас является представитель Хорватии – Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim. Именно он может получить заветный кубок. Второе место прогнозируют представителю Швейцарии – Nemo. Третье место может занять Украина.

Прямой эфир начнется в 22:00 по киевскому времени. Трансляцию Евровидения-2024 можно просматривать на нескольких платформах: телеканал и сайт "Суспільне. Культура", сайт Eurovision.ua, ютуб-канал "Евровидение Украина".