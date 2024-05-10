В этом году на Евровидении добавили новое правило – "выбор продюсера". Если участник вытащил эту опцию на жеребьевке, порядковый номер для него должны были определить организаторы. Нововведение сделали для того, чтобы сбалансировать выступления фаворитов, разножанровые номера.
Обратите внимание 20 фаворитов зрителей: кто прошел в финал Евровидения-2024
Украина будет выступать под 2 номером в грандиозном финале Евровидения. Именно такой выбор сделали продюсеры конкурса.
Порядок выступлений всех финалистов
- Швеция: Marcus & Martinus – Unforgettable
- Украина: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
- Германия: Isaak – Always on the Run
- Люксембург: Тали – Fighter
- Нидерланды: Joost Klein – Europapa
- Израиль: Eden Golan – Hurricane
- Литва: Silvester Belt – Luktelk
- Испания: Nebulossa – Zorra
- Эстония: 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
- Ирландия: Bambie Thug – Doomsday Blue
- Латвия: Dons - Hollow
- Греция: Marina Satti – ZARI
- Великобритания: Olly Alexander – Dizzy
- Норвегия: Gåte – Ulveham
- Италия: Angelina Mango – La noia
- Сербия: Teya Dora – Ramonda
- Финляндия: Windows95man – No Rules!
- Португалия: Иоланда – Grito
- Армения: LADANIVA – Jako
- Кипр: Силия Капсис – Liar
- Швейцария: Nemo – The Code
- Словения: Raiven – Veronika
- Хорватия: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim
- Грузия: Nutsa Buzaladze – Firefighter
- Франция: Slimane – Mon Amour
- Австрия: Kaleen – We Will Rave
Что известно о финале Евровидения
Грандиозный финал крупнейшего музыкального конкурса состоится в Мальме в субботу, 11 мая. В этот день станет известно имя победителя Евровидения-2024.
Лидером букмекеров сейчас является представитель Хорватии – Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim. Именно он может получить заветный кубок. Второе место прогнозируют представителю Швейцарии – Nemo. Третье место может занять Украина.
Прямой эфир начнется в 22:00 по киевскому времени. Трансляцию Евровидения-2024 можно просматривать на нескольких платформах: телеканал и сайт "Суспільне. Культура", сайт Eurovision.ua, ютуб-канал "Евровидение Украина".