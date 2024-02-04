За словами дівчини, вона обожнює пісенний конкурс ще з дитинства. Кожного року вона переглядає трансляції Нацвідбору, аби дізнатися, хто переможе. Тому попрацювати на Нацвідборі для неї стало приємним викликом.

Актуально Нацвідбір на Євробачення-2024 в ефірі: відео фіналу

Перекладачка жестової мами на Нацвідборі-2024 вразила публіку

Катерина дізналась, що можна перекладати на жестову мову не лише слова, а й музику, близько 8 років тому. Її це по-справжньому здивувало. Вона вперше побачила переклад музики на мову жестів під час одного конкурсу талантів. Там був хлопець. який адаптував пісню для людей з порушенням слуху.

Я тоді була максимально вражена від цього, почала шукати якісь інші відео, які б слугували хорошими прикладами таких перекладів. Почала сама вчити жестову мову, повторювати, завчати,

– сказала вона.

Водночас дівчині дуже приємно, що її робота сподобалась публіці. Вона не сподівалась, що люди писатимуть їй стільки хороших слів. Катерина зазначила, що дуже важливо, аби нечуючі люди мали можливість розуміти музику. На думку перекладачки жестової мови, це питання інклюзії суспільства, яким варто займатися.

Я ставила дві цілі. По-перше, щоб нечуючі люди розуміли усю різноманітність української музики. Адже усі пісні не схожі між собою. Це просто фантастично було їх усіх показувати, передати автентичний підхід виконавців. А друга мета – це популяризація жестової мови і інклюзії,

– розповіла Заботкіна.

Катерина не розсекретила, за кого голосуватиме з учасників нацвідбору. Однак, їй припав до душі виступ Вєрки Сердючки у фіналі.

Що цьому передувало