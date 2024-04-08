Бісить мене, – відомий український співак чесно висловився про зрадника Дорна, з яким дружить
Джерело:телеканал "Дім"
Український співак та актор EL Кравчук підтримує дружні стосунки з музикантом Іваном Дорном. Однак, через не чітку позицію друга щодо війни в Україні, Кравчук розкритикував співака.
За словами артиста, після неоднозначних висловлювань та незрозумілих дій Дорна мав серйозні розмови з ним. Також Кравчук не погоджується з багатьма думками Івана.
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Чому Кравчука бісить Дорн
Попри дружбу зі співаком, EL не визнає більшість дій Дорна. Ба більше, артист не розуміє, чому його друг постійно шукає якісь виправдання, замість того, щоб зайняти чітку позицію.
Мене бісить в українському шоубізнесі Ваня Дорн. Я до нього класно ставлюся, ми друзі. Ми друзі, правда. І я кажу йому те ж саме. Як можна інколи казати те, що він каже? Він каже: "Андрій, ти розумієш, я не думав". А я відповідаю: "Треба думати, а потім казати",
– поділився Кравчук.
Інтерв'ю EL Кравчука: дивіться відео онлайн
Що відомо про позицію Івана Дорна щодо війни
- Після початку повномасштабного вторгнення співак заявив, що продовжуватиме говорити російською в побуті, оскільки "мова ні в чому не винна" й це "частина нашої культури".
- 24 лютого 2023 року планувався вихід платівки французького гурту dOP, на якій була записана пісня Дорна й ремікс російського ді-джея Філіппа Горбачова. Після гучної критики Іван відклав випуск треку й виправдався, що не знав про походження автора реміксу.
- Восени 2023 року стало відомо про проведення концерту Івана на Балі 31 грудня. Водночас росіяни почали активно ширити цю інформацію мережею. Цікаво, що концертний зал також належить російському бізнесменові Миколаю Нєчунаєву. До того ж реклама виступу Дорна теж була зроблена мовою окупанта.
- Як виявилося, Іван справді провів концерт та розважав росіян у новорічну ніч. Втім, глядачам не сподобався виступ, оскільки артист виступав під фонограму.
- А в грудні 2023 року Дорн оголосив про анонс російськомовного альбому, який раніше переносив через "недоречність".
- У лютому цього року він вперше заговорив про війну в Україні. Єдине, що співак сказав, так це те, що "йому пощастило не застати той "жах" особисто". Так, Дорн висловився про початок повномасштабної війни Росії проти України.