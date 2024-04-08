По словам артиста, после неоднозначных высказываний и непонятных действий Дорна имел серьезные разговоры с ним. Также Кравчук не соглашается со многими мыслями Ивана.
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Почему Кравчука бесит Дорн
Несмотря на дружбу с певцом, EL не признает большинство действий Дорна. Более того, артист не понимает, почему его друг постоянно ищет какие-то оправдания, вместо того, чтобы занять четкую позицию.
Меня бесит в украинском шоубизнесе Ваня Дорн. Я к нему классно отношусь, мы друзья. Мы друзья, правда. И я говорю ему то же самое. Как можно иногда говорить то, что он говорит? Он говорит: "Андрей, ты понимаешь, я не думал". А я отвечаю: "Надо думать, а потом говорить",
– поделился Кравчук.
Интервью EL Кравчука: смотрите видео онлайн
Что известно о позиции Ивана Дорна относительно войны
- После начала полномасштабного вторжения певец заявил, что будет продолжать говорить на русском в быту, поскольку "язык ни в чем не виноват" и это "часть нашей культуры".
- 24 февраля 2023 года планировался выход пластинки французской группы dOP, на которой была записана песня Дорна и ремикс российского ди-джея Филиппа Горбачева. После громкой критики Иван отложил выпуск трека и оправдался, что не знал о происхождении автора ремикса.
- Осенью 2023 года стало известно о проведении концерта Ивана на Бали 31 декабря. В то же время россияне начали активно распространять эту информацию по сети. Интересно, что концертный зал также принадлежит российскому бизнесмену Николаю Нечунаеву. К тому же реклама выступления Дорна тоже была сделана на языке оккупанта.
- Как оказалось, Иван действительно провел концерт и развлекал россиян в новогоднюю ночь. Впрочем, зрителям не понравилось выступление, поскольку артист выступал под фонограмму.
- А в декабре 2023 года Дорн объявил о анонсе русскоязычного альбома, который ранее переносил из-за "неуместности".
- В феврале этого года он впервые заговорил о войне в Украине. Единственное, что певец сказал, так это то, что "ему повезло не застать тот "ужас" лично". Так, Дорн высказался о начале полномасштабной войны России против Украины.