Джамала показала прогулянку з новонародженим сином: милі кадри
Джерело:Джамала
24 травня співачка Джамала втретє стала мамою. Артистка потішила фанатів новим фото з прогулянки разом з малюком Алімом.
Через кілька днів після пологів виконавиця показала кадри з виписки з лікарні. Джамала не змогла стримати сліз і розчулилася від емоційного моменту.
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У своїх соцмережах переможниця Євробачення-2016 опублікувала фото з новонародженим сином Алімом. Співачка пішла разом з дитиною до кав'ярні.
Джамала була вбрана у блакитну футболку і кепку. Водночас Алім лежав у візочку, на якому артистка розклала білу накидку.
"Я практично на Балі", – написала виконавиця.
Джамала на прогулянці з сином Алімом / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про сім'ю Джамали
- У 2017 році артистка кримськотатарського походження вийшла заміж за Бекіра Сулейманова. Пара одружилася в Ісламському культурному центрі у Києві.
- У листопаді того ж року співачка повідомила про першу вагітність. Вже у наступному році Джамала народила первістка – Еміра-Рахмана.
- У лютому 2020 року виконавиця зізналася, що вдруге стане мамою. 19 червня у подружжя народився другий син – Селім-Гірай.
- 3 лютого 2024 року співачка повідомила про третю вагітність. Це сталося напередодні Нацвідбору на Євробачення. Для Джамали ця вагітність виявилась найважчою, оскільки вона продовжила виступати на благодійних заходах, попри сильний токсикоз. Згодом зірка оголосила, що стане мамою хлопчика.
- 24 травня Джамала стала мамою втретє. Вона назвала сина Алім Сеіт-Бекір оглу Сулейманов.