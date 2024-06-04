Батька поп-зірки звати Сільвіо Чікконе. Він працював провідним інженером, а тепер володіє виноградником.

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Мадонна показала рідкісні кадри свого батька у день його 93-го народження. На світлинах можна помітити як артистка обіймає Сільвіо за лаштунками одного з заходів, на якому була присутня.

Водночас на іншому фото виконавиця постала разом з Чікконе на великій сцені. Ба більше, Мадонна опублікувала спільний портрет її сім'ї та світлину тата в молодості. До того ж зірка розповіла про життєве гасло свого батька.

Вітаю з тим, що досі їдеш цими американськими гірками під назвою "життя" з гумором та здоровим глуздом. Дякую, що ділишся зі мною своїми афірмаціями, які звучать наступним чином: "Я йтиму доти, доки не відваляться колеса". Ніщо нас не зупинить! Люблю тебе до місяця і назад,

– зазначила виконавиця.

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