Цей кадр артистці зробили в рідному Криму. Вона зазначила, що сумує за Батьківщиною, яка зараз знаходиться під російською окупацією.

Не пропустіть Малюку виповнився місяць: Джамала поділилася новим фото новонародженого сина

У День кримськотатарського прапора Джамала поділилася серією знімків, на яких вона тримає національний прапор. Особливу увагу фанів привернуло архівне фото виконавиці, зроблене в 1980-х роках. На ньому майбутня зірка зображена у своєму рідному селі Кючюк-Озен.

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