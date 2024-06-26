Цей кадр артистці зробили в рідному Криму. Вона зазначила, що сумує за Батьківщиною, яка зараз знаходиться під російською окупацією.
Не пропустіть Малюку виповнився місяць: Джамала поділилася новим фото новонародженого сина
У День кримськотатарського прапора Джамала поділилася серією знімків, на яких вона тримає національний прапор. Особливу увагу фанів привернуло архівне фото виконавиці, зроблене в 1980-х роках. На ньому майбутня зірка зображена у своєму рідному селі Кючюк-Озен.
Хто ще з зірок ділився дитячими фото
- Днями це зробила фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна. Вона показала архівний знімок з сімейного альбому.
- Продюсерка Олена Мозгова також опублікувала свою фотографію 35-річної давнини, на якій їй близько 15 років.
- Надя Дорофєєва, якій зараз 34 роки, показала своє шкільне фото з першого класу, коли їй було лише 7 років.
- Монатік теж нещодавно здивував фанатів серією фотографій з дитячого садка та шкільних років. Що цікаво, тоді виконавець носив дреди.