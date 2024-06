Тоді їй було всього 7 років. Це артистка зробила з нагоди Дня захисту дітей, який в Україні відзначають 1 червня. Цікаво, що привернули увагу до цієї теми й інші знаменитості.

Не пропустіть Зрадив Україну та просуває проросійські наративи: де зараз і чим займається Юрій Бардаш

Надя виставила фотографію, де позувала в шкільній формі та з бантиком на голові.

Йду у перший клас і навіть не здогадуюсь, яке життя на мене чекає. А життя воно неймовірне. Воно непередбачуване і цікаве. Воно сповнене надіями й коханням, розчаруваннями та боротьбою.

Воно таке неосяжне,

– зазначила виконавиця.

Співачка підкреслила, що ніколи не могла подумати, що колись житиме у війні, яка точитиметься в її країні.

Весь час згадую те відео з Києва, що облетіло всі пабліки, де купа діточок, клас 1-й чи 2-й, біжать в укриття під звуки вибухів. Наші діти не знають, як це, коли просто вчишся і паришся, чи викличуть тебе сьогодні до дошки, або чи подобаєшся ти хлопчику з паралельного класу. Наші діти інші. Їм довелось бути сильними та сміливими,

– підсумувала Дорофєєва.

Хто ще з зірок показував свої фото в юному віці

Раніше це зробив Монатік. Тоді 38-річний артист опублікував світлини з садочка та зі школи. Виявилося, що раніше виконавець мав дреди.

Водночас на початку лютого соціальні мережі охопив новий вірусний челендж. Його започаткував Деміан Рафф з американського штату Арізона, опублікувавши світлину, на якій він святкує своє 21-річчя. Флешмоб під назвою "Lets see you at 21" ("Покажи себе у 21") швидко здобув популярність і в Україні. До нього долучилися відомі зірки вітчизняного шоубізнесу, серед яких Наталя Могилевська, Маша Єфросиніна, Тіна Кароль та інші, які поширили у мережі свої архівні фотографії, зроблені у 21-річному віці. Головна ідея челенджу – згадати моменти, коли учасники офіційно ставали "дорослими".