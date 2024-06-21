Один з коментаторів влучно зауважив: "По фото з дитинства вже зрозуміло, що то буде королева хард-року". Тоді майбутня зірка мала коротку стрижку.

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На фотографії, зробленій на Хрещатику, юна Юлія позує на роликах, одягнена у смугастий гольф, колготки та шорти. Цей знімок став частиною добірки моментів з червня 2024 року, якою співачка вирішила поділитися з прихильниками.

У коментарях під фото фани підкреслили, що Саніна майже не змінилася з того часу.

Хто ще з зірок показував фото з дитинства