Продюсерка зазначила, що на світлині їй десь п'ятнадцять років. Зауважимо, що 9 лютого цього року знаменитості виповнилося п'ятдесят років.
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На світлині Олена позує в парку поруч з іграшковим Дідом Морозом. Майбутня знаменитість сфотографувалася у світлій куртці та картатій сорочці. До свого вбрання вона додала масивний ланцюжок на шию.
Точно сказати не можу, але десь +- 15,
– зазначила під фото продюсерка.
Хто ще з зірок показував архівні фото з юності та дитинства
- У День захисту дітей співачка Надя Дорофєєва порадувала шанувальників рідкісним кадром зі шкільних часів. Вона виклала світлину з першого класу, на якій їй було лише 7 років.
- Раніше схожу ностальгічну подорож до дитинства влаштував співак Монатік. 38-річний артист опублікував у соцмережах фотографії з дитячого садочка та школи, яких ніколи раніше не показував фанатам. На них виявилося, що в юності він носив дреди.
- А на початку лютого в інтернеті набув популярності вірусний тренд #LetsSeeYouAt21, започаткований жителем Аризони Дамієном Раффом. Він поділився світлиною, на якій у 21 рік п'є пиво з мамою, саме з цього віку в США дозволено вживати алкоголь. Тренд швидко підхопили й українські зірки. Наприклад, соліст гурту "ТІК" Віктор Бронюк виклав фото зі студентськими друзями, а акторка Анна Саліванчук – ціле відео зі своїми архівними кадрами з юності.