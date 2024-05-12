У чарівній сукні спустилась в бомбосховище: Джамала показала, як оголошувала бали на Євробаченні

Цьогоріч речницею від України на Євробаченні стала Джамала. Вона оголосила, кому наша країна віддала 12 балів. Після цього співачка показала, як все це проходило.

Артистка показала свій чарівний образ. Крім того, вона розсекретила, де саме оголошувала результати від України.

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Як Джамала оголошувала бали Євробачення-2024

З'ясувалося, співачка робила це в Києві у бомбосховищі. Речниця від України одягла довгу сукню та накидку з пишними рукавами кольору тіффані, розроблену українською дизайнеркою Ельвірою Гасановою.

Київ. Війна. Бомбосховище. Але маємо ретранслювати світу сміливість України. Ретранслювати світові те, що ми боремося і продовжуємо життя попри все. Вітаю Nemo з блискучою перемогою. І пишаюся нашими дівчатами,

– наголосила знаменитість.

Також виконавиця висловила подяку alyona alyona, Jerry Heil, Тані Муіньо і всій команді за виступ.

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