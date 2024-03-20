Це зайшло надто далеко, — "двійник" Кейт Мідлтон спростувала заяви про "фейкове" відео

Кейт Мідлтон тривалий час не з'являлася в публічному просторі, що викликало підозри у шанувальників королівської родини. Навіть нещодавнє відео, на якому Кейт і принц Вільям прогулюються у Віндзорі, користувачі назвали фейковим.

Користувачі запідозрили, що на відео не справжня принцеса Уельська, а, ймовірно її двійник, який просто грає роль.

Цікаво Після фейкової новини про смерть: король Чарльз III показався на публіці

Реакція двійника

43-річна британка Гайді Ейгем не забарилася й відповіла на такі закиди від публіки.

Очевидно, були деякі припущення щодо того, чи це Кейт і Вільям на цих кадрах. Фактично, мої власні соціальні мережі зійшли з розуму, оскільки люди думають, що це я, але я знаю, що це не так. Я була на роботі в той час, тому знаю, що це не я. Я на 100% вірю, що на цьому відео Кейт Міддлтон і Вільям,

— стверджує Гайді.

Гайді також додала, що вже час зупинити всі ці розмови про "зникнення" Кейт, бо "це вже зайшло надто далеко".

Якщо Кейт Міддлтон хотіла залишити причину операції в таємниці, то вони [Кенсінгтонський палац] мають рацію, не повідомляючи більше деталей. Вона публічна особа, але не є суспільною власністю, і ми повинні поважати це,

— вважає двійник.

Що сталося з принцесою Уельською

У січні Кенсінгтонський палац повідомив новини: Кейт Міддлтон перенесла невідкладну операцію в області живота. Після деякого часу в лікарні Кейт виписали додому, щоб вона могла відновитися.

З палацу повідомили, що Кейт потрібен буде тривалий період відновлення та відпочинку. Через це вона не зможе повернутися до своїх звичайних справ і зобов'язань до кінця березня, до Великодня.

Кейт вперше з'явилася на людях лише через два місяці після операції, коли її помітили в машині з мамою.