Пользователи заподозрили, что на видео не настоящая принцесса Уэльская, а, вероятно ее двойник, который просто играет роль.

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Реакция двойника

43-летняя британка Хайди Эйгем не замедлила и ответила на такие упреки от публики.

Очевидно, были некоторые предположения относительно того, ли это Кейт и Уильям на этих кадрах. Фактически, мои собственные социальные сети сошли с ума, поскольку люди думают, что это я, но я знаю, что это не так. Я была на работе в то время, поэтому знаю, что это не я. Я на 100% верю, что на этом видео Кейт Миддлтон и Уильям,

— утверждает Хайди.

Хайди также добавила, что уже пора остановить все эти разговоры об "исчезновении" Кейт, потому что "это уже зашло слишком далеко".

Если Кейт Миддлтон хотела оставить причину операции в тайне, то они [Кенсингтонский дворец] правы, не сообщая больше деталей. Она публичная личность, но не является общественной собственностью, и мы должны уважать это,

— считает двойник.

Что случилось с принцессой Уэльской

В январе Кенсингтонский дворец сообщил новости: Кейт Миддлтон перенесла неотложную операцию в области живота. После некоторого времени в больнице Кейт выписали домой, чтобы она могла восстановиться.

Из дворца сообщили, что Кейт нужен будет длительный период восстановления и отдыха. Из-за этого она не сможет вернуться к своим обычным делам и обязательствам до конца марта, до Пасхи.

Кейт впервые появилась на людях лишь спустя два месяца после операции, когда ее заметили в машине с мамой.