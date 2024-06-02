23-річна дружина Володимира Остапчука потрапила в лікарню: фото блогерки під крапельницею
2 червня 2024, 17:30Читать новость на русском
Джерело:Катерина Полтавська
Катерина Полтавська, дружина шоумена Володимира Остапчука, повідомила, що наразі перебуває в лікарні. Блогерка опублікувала фото з палати.
Водночас ведучий ніяк не прокоментував госпіталізацію коханої. Хоч раніше Володимир сам зізнався, що через нервовий зрив потрапив у лікарню.
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У своїх соцмережах Полтавська виклала світлину з палати. На кадрі можна помітити руку Катерини, яка лежить на ліжку.
До того ж лікарі поставили крапельницю блогерці. Однак, дівчина не повідомила причину раптової госпіталізації.
Ймовірно, вона розповість про все пізніше.
Дружина Остапчука перебуває в лікарні / Скриншот з інстаграм-сторіс
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