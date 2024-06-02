Поки її стан лише ускладнюється. Це навіть довело Катерину до істерики.
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Зірка поділилася, що літній ранок видався для неї вкрай важким через низку причин. По-перше, Тишкевич пройшла 20 сеансів транскраніальної магнітної стимуляції (ТМС), проте цей метод лікування не приніс бажаного полегшення. Крім того, окрім постійного головного болю, Катерина тепер також бореться з ранковою тривожністю.
Це мене добило,
– поскаржилася вона.
За словами зірки, востаннє вона плакала майже 2 місяці тому, проте цього разу емоції взяли гору.
Прорвало, бо голова не переставала боліти ані на секунду за весь цей час,
– розповіла Тишкевич.
Катерина Тишкевич розповіла про самопочуття / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Що відомо про хворобу Катерини Тишкевич
- Зірка українського кіно вже майже 10 років бореться з хронічними нападами головного болю.
- Упродовж цього часу вона спробувала безліч медикаментозних та альтернативних методів лікування, включно з медитативними практиками під час перебування на Балі. Втім, на жаль, жоден з цих способів не приніс бажаного результату.
- Нещодавно стан акторки загострився, що змусило її приймати антидепресанти.
- На цей час медики припускають, що у Катерини хронічний соматоформний больовий розлад.
- Передумовою цього стану, ймовірно, стала пологова травма – протягом перших 7 місяців після народження у Тишкевич виявили дитячий церебральний параліч.
- Постійні нестерпні болі навіть наштовхували акторку на думки про самогубство.
- Водночас попри десятиліття боротьби з недугою, вона не втрачає надії та продовжує пошуки ефективних методів лікування для полегшення свого стану.