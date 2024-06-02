Поки її стан лише ускладнюється. Це навіть довело Катерину до істерики.

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Зірка поділилася, що літній ранок видався для неї вкрай важким через низку причин. По-перше, Тишкевич пройшла 20 сеансів транскраніальної магнітної стимуляції (ТМС), проте цей метод лікування не приніс бажаного полегшення. Крім того, окрім постійного головного болю, Катерина тепер також бореться з ранковою тривожністю.

Це мене добило,

– поскаржилася вона.

За словами зірки, востаннє вона плакала майже 2 місяці тому, проте цього разу емоції взяли гору.

Прорвало, бо голова не переставала боліти ані на секунду за весь цей час,

– розповіла Тишкевич.

Катерина Тишкевич розповіла про самопочуття / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Що відомо про хворобу Катерини Тишкевич