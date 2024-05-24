Гуляйте вальсом, – дружина Павліка відповіла хейтерам, які критикують її за відео з операційної
Джерело:Катерина Репяхова
Дружину Віктора Павліка Катерину Репяхову захейтили в мережі через її відео з операційної, де перебував чоловік. Втім, бізнесвумен вже відповіла критикам.
23 травня Віктора Павліка виписали з лікарні, де йому проводили операцію на серці. За словами Катерини, її чоловік потрохи відновлюється.
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Як Репяхова поставила на місце хейтерів
Деякі користувачі висловили нерозуміння дружині Павліка через велику кількість матеріалу з лікарні та операційної, де проводилося хірургічне втручання Вікторові. Юзери не можуть збагнути, чому Катерина у такий складний період свого життя вирішила все задокументувати на камеру і опублікувати в мережу.
Втім, Репяхова не забарилася з відповіддю хейтерам. Блогерка підкреслила, що Павлік сам попросив її надіслати світлини з реанімації його друзям.
Якщо щось комусь не подобається – гуляйте вальсом. Нікому не обіцяла бути зручною і хорошою,
– поставила на місце хейтерів Катерина.
Катерина Репяхова відповіла хейтерам / Скриншот з інстаграм-сторіс
Водночас бізнесвумен зазначила, що її чоловік зробив операцію заради свого 2-річного сина Михайла.
Павлік зробив операцію заради сина / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про операцію Віктора Павліка
- Артист має вроджену ваду серця, яка з роками призвела до виходу з ладу одного з його серцевих клапанів. Тому співака треба було терміново прооперувати.
- Віктор протягом тривалого часу відмовлявся від хірургічного втручання, втім тільки нещодавно він на це погодився.
- Павлік 10 днів лежав у лікарні, де лікари чотири години проводили операцію на серці співака. Стан виконавця був критичним – у нього навіть на пів години зупинилося серце, тому лікарі вирішили підключити апарат штучного кровообігу.
- Після операції Віктор Павлік дві доби провів у реанімації. Згодом його підключили до апарату штучної вентиляції легень.
- За словами Репяхової, виконавець тільки оговтався і почав проходити реабілітацію після складного хірургічного втручання.
- 23 травня Віктора виписали з лікарні.