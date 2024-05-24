23 травня Віктора Павліка виписали з лікарні, де йому проводили операцію на серці. За словами Катерини, її чоловік потрохи відновлюється.

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Як Репяхова поставила на місце хейтерів

Деякі користувачі висловили нерозуміння дружині Павліка через велику кількість матеріалу з лікарні та операційної, де проводилося хірургічне втручання Вікторові. Юзери не можуть збагнути, чому Катерина у такий складний період свого життя вирішила все задокументувати на камеру і опублікувати в мережу.

Втім, Репяхова не забарилася з відповіддю хейтерам. Блогерка підкреслила, що Павлік сам попросив її надіслати світлини з реанімації його друзям.

Якщо щось комусь не подобається – гуляйте вальсом. Нікому не обіцяла бути зручною і хорошою,

– поставила на місце хейтерів Катерина.



Катерина Репяхова відповіла хейтерам / Скриншот з інстаграм-сторіс

Водночас бізнесвумен зазначила, що її чоловік зробив операцію заради свого 2-річного сина Михайла.



Павлік зробив операцію заради сина / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про операцію Віктора Павліка