23 мая Виктора Павлика выписали из больницы, где ему проводили операцию на сердце. По словам Екатерины, ее муж понемногу восстанавливается.

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Как Репяхова поставила на место хейтеров

Некоторые пользователи выразили непонимание жене Павлика из-за большого количества материала из больницы и операционной, где проводилось хирургическое вмешательство Виктору. Юзеры не могут понять, почему Екатерина в такой сложный период своей жизни решила все задокументировать на камеру и опубликовать в сеть.

Впрочем, Репяхова не замедлила с ответом хейтерам. Блогерша подчеркнула, что Павлик сам попросил ее прислать фотографии из реанимации его друзьям.

Если что-то кому-то не нравится – гуляйте вальсом. Никому не обещала быть удобной и хорошей,

– поставила на место хейтеров Екатерина.



Екатерина Репяхова ответила хейтерам / Скриншот из инстаграмм-сторис

В то же время бизнесвумен отметила, что ее муж сделал операцию ради своего 2-летнего сына Михаила.



Павлик сделал операцию ради сына / Скриншот из инстаграмм-сторис

Что известно об операции Виктора Павлика