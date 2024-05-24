23 мая Виктора Павлика выписали из больницы, где ему проводили операцию на сердце. По словам Екатерины, ее муж понемногу восстанавливается.
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Как Репяхова поставила на место хейтеров
Некоторые пользователи выразили непонимание жене Павлика из-за большого количества материала из больницы и операционной, где проводилось хирургическое вмешательство Виктору. Юзеры не могут понять, почему Екатерина в такой сложный период своей жизни решила все задокументировать на камеру и опубликовать в сеть.
Впрочем, Репяхова не замедлила с ответом хейтерам. Блогерша подчеркнула, что Павлик сам попросил ее прислать фотографии из реанимации его друзьям.
Если что-то кому-то не нравится – гуляйте вальсом. Никому не обещала быть удобной и хорошей,
– поставила на место хейтеров Екатерина.
Екатерина Репяхова ответила хейтерам / Скриншот из инстаграмм-сторис
В то же время бизнесвумен отметила, что ее муж сделал операцию ради своего 2-летнего сына Михаила.
Павлик сделал операцию ради сына / Скриншот из инстаграмм-сторис
Что известно об операции Виктора Павлика
- Артист имеет врожденный порок сердца, который с годами привел к выходу из строя одного из его сердечных клапанов. Поэтому певца надо было срочно прооперировать.
- Виктор в течение длительного времени отказывался от хирургического вмешательства, впрочем только недавно он на это согласился.
- Павлик 10 дней лежал в больнице, где врачи четыре часа проводили операцию на сердце певца. Состояние исполнителя было критическим – у него даже на полчаса остановилось сердце, поэтому врачи решили подключить аппарат искусственного кровообращения.
- После операции Виктор Павлик двое суток провел в реанимации. Впоследствии его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
- По словам Репяховой, исполнитель только оправился и начал проходить реабилитацию после сложного хирургического вмешательства.
- 23 мая Виктора выписали из больницы.