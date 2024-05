Другий півфінал Євробачення-2024: порядок виступів усіх артистів

Вже завтра, 9 травня, відбудеться другий півфінал Євробачення-2024. У цей день визначать десятку учасників, які разом з іншими артистами 11 травня боротимуться за перемогу у гранд-фіналі пісенного конкурсу.

Зауважимо, що всі заходи проходять на головній сцені Євробачення-2024 у Мальме. 7 травня alyona alyona та Jerry Heil з Teresa & Maria представили там Україну й пройшли до фіналу.

Порядок виступів артистів у другому півфіналі Євробачення-2024

Шоу розпочнеться 9 травня о 22:00 за київським часом. У другому півфіналі 16 учасників з різних країн представлять свої треки.

Крім того, за новими правилами, цьогоріч вперше у півфіналах беруть участь країни "великої п'ятірки", тож ввечері 9 травня ми почуємо представників Франції, Італії та Іспанії з їхніми конкурсними композиціями.

1. Мальта: Sarah Bonnici – Loop

2. Албанія: BESA – TITAN

3. Греція: Marina Satti – ZARI

4. Швейцарія: Nemo – The Code

5. Чехія: Aiko – Pedestal

Франція: Slimane – Mon Amour

6. Австрія: Kaleen – We Will Rave

7. Данія: SABA – SAND

8. Вірменія: LADANIVA – Jako

9. Латвія: Dons — Hollow

Іспанія: Nebulossa – ZORRA

10. Сан-Марино: MEGARA – 11:11

11. Грузія: Nutsa Buzaladze – Firefighter

12. Бельгія: Mustii – Before the Party's Over

13. Естонія: 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Італія: Angelina Mango – La noia

14. Ізраїль: Eden Golan – Hurricane

15. Норвегія: Gåte – Ulveham

16. Нідерланди: Joost Klein – Europapa



Як пройшов перший півфінал Євробачення-2024