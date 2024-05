Второй полуфинал Евровидения-2024: порядок выступлений всех артистов

Уже завтра, 9 мая, состоится второй полуфинал Евровидения-2024. В этот день определят десятку участников, которые вместе с другими артистами 11 мая будут бороться за победу в гранд-финале песенного конкурса.

Отметим, что все мероприятия проходят на главной сцене Евровидения-2024 в Мальме. 7 мая alyona alyona и Jerry Heil с Teresa & Maria представили там Украину и прошли в финал.

Порядок выступлений артистов во втором полуфинале Евровидения-2024

Шоу начнется 9 мая в 22:00 по киевскому времени. Во втором полуфинале 16 участников из разных стран представят свои треки.

Кроме того, по новым правилам, в этом году впервые в полуфиналах участвуют страны "большой пятерки", поэтому вечером 9 мая мы услышим представителей Франции, Италии и Испании с их конкурсными композициями.

1. Мальта: Sarah Bonnici – Loop

2. Албания: BESA – TITAN

3. Греция: Marina Satti – ZARI

4. Швейцария: Nemo – The Code

5. Чехия: Aiko – Pedestal

Франция: Slimane – Mon Amour

6. Австрия: Kaleen – We Will Rave

7. Дания: SABA – SAND

8. Армения: LADANIVA – Jako

9. Латвия: Dons - Hollow

Испания: Nebulossa – ZORRA

10. Сан-Марино: MEGARA – 11:11

11. Грузия: Nutsa Buzaladze – Firefighter

12. Бельгия: Mustii – Before the Party's Over

13. Эстония: 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Италия: Angelina Mango – La noia

14. Израиль: Eden Golan – Hurricane

15. Норвегия: Gåte – Ulveham

16. Нидерланды: Joost Klein – Europapa



