18-річна донька Ольги Фреймут закінчила школу в США: фото з випускного Злати
Джерело:Злата Мітчелл
Старша донька Ольги Фреймут випустилася зі школи в США. Вона вже поділилася з підписниками фото з урочистої події.
Злата навіть поділилася архівною світлиною з першого класу, коли ще навчалася в Україні. Дівчина підкреслила, що рада закінчити школу.
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Спершу вона виставила світлину у випускній мантії, капелюсі з китицями та дипломом, а тоді показалася в білосніжній сукні й на високих чорних підборах.
Тішуся, що це закінчилося. Переходимо на наступний етап,
– підкреслила дівчина.
Злата Мітчелл закінчила школу в США / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Злата також показала, як відсвяткувала випускний. Вона разом з друзями провела вечір в елітному закладі Лос-Анджелеса.
Злата Мітчелл відсвяткувала випускний / Скриншот з інстаграм-сторіс
До того ж донька Фреймут пригадала всі труднощі, з якими вона стикалася протягом шкільних років.
П'ять шкіл, три середні школи, війна, три країни, один весняний переїзд і 12 років до цього…,
– зазначила вона, поділившись архівним фото, де йде до 1 класу в Києві.
Злата Мітчелл у першому класі / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про старшу доньку Ольги Фреймут
- Телеведуча народила Злату у 2006 році у стосунках з британцем Нілом Мітчеллом.
- У 14 років, у 2020 році, дівчина переїхала жити до Сполучених Штатів.
- Нині 18-річна Злата мешкає самостійно в Лос-Анджелесі, здобуває там освіту та активно займається танцями.
- Цікаво, що вона нещодавно придбала собі Mercedes-Benz білого кольору
- Донька Фреймут веде доволі активне життя – подорожує, відвідує різноманітні заходи. Нещодавно вона навіть приїжджала до України, аби провідати рідних.