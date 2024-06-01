Злата навіть поділилася архівною світлиною з першого класу, коли ще навчалася в Україні. Дівчина підкреслила, що рада закінчити школу.

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Спершу вона виставила світлину у випускній мантії, капелюсі з китицями та дипломом, а тоді показалася в білосніжній сукні й на високих чорних підборах.

Тішуся, що це закінчилося. Переходимо на наступний етап,

– підкреслила дівчина.

Злата Мітчелл закінчила школу в США / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Злата також показала, як відсвяткувала випускний. Вона разом з друзями провела вечір в елітному закладі Лос-Анджелеса.



Злата Мітчелл відсвяткувала випускний / Скриншот з інстаграм-сторіс

До того ж донька Фреймут пригадала всі труднощі, з якими вона стикалася протягом шкільних років.

П'ять шкіл, три середні школи, війна, три країни, один весняний переїзд і 12 років до цього…,

– зазначила вона, поділившись архівним фото, де йде до 1 класу в Києві.



Злата Мітчелл у першому класі / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про старшу доньку Ольги Фреймут