Злата даже поделилась архивной фотографией из первого класса, когда еще училась в Украине. Девушка подчеркнула, что рада закончить школу.

Интересно Начиналось с 2500, – Зибров рассказал, что ему подняли пенсию и назвал сумму, которую сейчас получает

Сначала она выставила фотографию в выпускной мантии, шляпе с кистями и дипломом, а потом показалась в белоснежном платье и на высоких черных каблуках.

Радуюсь, что это закончилось. Переходим на следующий этап,

– подчеркнула девушка.

Злата Митчелл закончила школу в США / Скриншоты из инстаграм-сторис

Злата также показала, как отпраздновала выпускной. Она вместе с друзьями провела вечер в элитном заведении Лос-Анджелеса.



Злата Митчелл отпраздновала выпускной / Скриншот из инстаграм-сторис

К тому же дочь Фреймут вспомнила все трудности, с которыми она сталкивалась в течение школьных лет.

Пять школ, три средние школы, война, три страны, один весенний переезд и 12 лет до этого..,

– отметила она, поделившись архивным фото, где идет в 1 класс в Киеве.



Злата Митчелл в первом классе / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о старшей дочери Ольги Фреймут