Зараз виконавець розсекретив точну суму, яку отримує від держав. Так, взимку його пенсія становила 7500 гривень, але нещодавно її підняли.
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З'ясувалося, що народному артисту платять тепер лише на 800 гривень більше. Він не скаржиться, хоча й підкреслив, що за кордоном пенсіонери живуть значно краще.
Починалося з 2500 гривень, потім 4000, а зараз вже 8300. Більш менш. То я багата людина,
– зазначив Зібров.
Водночас він додав, що також заробляє на своїх виступах і працює викладачем у Київському національному університеті культури й мистецтв.
Концерти благодійні, але іноді й касові. Зрозуміло, що ми не можемо дозволити собі квитки по 1500-2000 гривень. Робимо доступні. Прекрасно розуміємо, що зараз немає стільки грошей у людей, щоб заплатити. Тільки щоб прийшли, це найголовніше. Щоб стільчики не були порожніми. Плюс я викладаю у Михайла Поплавського. Я йому вдячний. Уже два роки очолюю кафедру. Мені це цікаво,
– розповів співак.
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Що інші зірки говорили про розмір своєї пенсії
- Народний артист Іван Попович поділився, що його пенсія становить лише 5 тисяч гривень на місяць. Він зауважив, що в іншій країні при його здобутках і званнях вона була б набагато вищою.
- Схожу суму – 5 тисяч гривень – отримує і співак Іво Бобул. Він визнав, що соромно говорити про такі невеликі виплати від держави після багатьох років творчої праці.
- Дещо більшу пенсію має ведучий Ігор Кондратюк – близько 10 тисяч гривень. Він вважає таку суму "пристойною".