Зараз виконавець розсекретив точну суму, яку отримує від держав. Так, взимку його пенсія становила 7500 гривень, але нещодавно її підняли.

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З'ясувалося, що народному артисту платять тепер лише на 800 гривень більше. Він не скаржиться, хоча й підкреслив, що за кордоном пенсіонери живуть значно краще.

Починалося з 2500 гривень, потім 4000, а зараз вже 8300. Більш менш. То я багата людина,

– зазначив Зібров.

Водночас він додав, що також заробляє на своїх виступах і працює викладачем у Київському національному університеті культури й мистецтв.

Концерти благодійні, але іноді й касові. Зрозуміло, що ми не можемо дозволити собі квитки по 1500-2000 гривень. Робимо доступні. Прекрасно розуміємо, що зараз немає стільки грошей у людей, щоб заплатити. Тільки щоб прийшли, це найголовніше. Щоб стільчики не були порожніми. Плюс я викладаю у Михайла Поплавського. Я йому вдячний. Уже два роки очолюю кафедру. Мені це цікаво,

– розповів співак.

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