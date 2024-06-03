Донька Кузьми Скрябіна стала хрещеною мамою: зворушливі фото

3 червня 2024, 16:15
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Барбара Кузьменко

Барбара Кузьменко розповіла, що віднедавна має двох хрещеників. Вона поділилася фото з таїнства та показалася з чоловіком.

Донька Андрія Кузьменка поділилась радісною новиною на особистій сторінці. Вона стала хрещеною мамою.

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Барбара Кузьменко опублікувала в інстаграмі фото з церемонії хрещення. Сина її подруги Тараса охрестили у Володимирському соборі. 

У мене ще один хрещеник – малюк Тарас,
– поділилася Барбара. 


Барбара Кузьменко з хрещеником / Фото з інстаграму Барбари Кузьменко

Барбара Кузьменко також показала фото з чоловіком Віктором Туром, за якого вийшла заміж близько 5 років тому. Наразі у пари немає дітей.


Барбара Кузьменко з чоловіком / Фото з інстаграму Барбари Кузьменко

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Автор: Марія Касій