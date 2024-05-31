Племінниця короля Чарльза ІІІ опублікувала нові світлини на особистій сторінці. Рік тому принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк вдруге стали батьками.
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Принцеса Євгенія зворушливо привітала сина з першим днем народження. З нагоди свята вона показала рідкісні фото малюка Ернеста. На одному зі знімків він позує зі своїм старшим братом.
Один рік тобі, мій дорогий Ернесте. З днем народження! Ми всі тебе дуже любимо, особливо твою величезну посмішку, яку ти даруєш світові... але ти завжди зберігаєш особливу посмішку для мами,
– написала племінниця монарха.
Син принцеси Євгенії / Фото з інстаграму принцеси Євгенії
Син принцеси Євгенії / Фото з інстаграму принцеси Євгенії
Сини принцеси Євгенії / Фото з інстаграму принцеси Євгенії
Принцеса Євгенія: що відомо про шлюб та дітей
- Племінниця Чарльза ІІІ вийшла заміж за бізнесмена Джека Бруксбенка у жовтні 2018 року. Вже через три роки вона стала мамою вперше. У королівського подружжя народився син Август. До слова, його назвали на честь покійного чоловіка Єлизавети ІІ, адже друге ім'я хлопчика – Філіп.
- Принцеса Євгенія оголосила про другу вагітність у січні 2023 року. Тоді вона показала фото, на якому молодший син цілує її у живіт.
- 30 травня другий син принцеси з'явився на світ. Євгенія оголосила його ім'я – Ернест Джордж Ронні Бруксбенк.