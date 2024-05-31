Племінниця короля Чарльза ІІІ опублікувала нові світлини на особистій сторінці. Рік тому принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк вдруге стали батьками.

До слова Остаточно розлютили: королівська родина видалила заяву принца Гаррі про стосунки з Маркл

Принцеса Євгенія зворушливо привітала сина з першим днем народження. З нагоди свята вона показала рідкісні фото малюка Ернеста. На одному зі знімків він позує зі своїм старшим братом.

Один рік тобі, мій дорогий Ернесте. З днем народження! Ми всі тебе дуже любимо, особливо твою величезну посмішку, яку ти даруєш світові... але ти завжди зберігаєш особливу посмішку для мами,
– написала племінниця монарха.


Син принцеси Євгенії / Фото з інстаграму принцеси Євгенії


Син принцеси Євгенії / Фото з інстаграму принцеси Євгенії


Сини принцеси Євгенії / Фото з інстаграму принцеси Євгенії

Принцеса Євгенія: що відомо про шлюб та дітей

  • Племінниця Чарльза ІІІ вийшла заміж за бізнесмена Джека Бруксбенка у жовтні 2018 року. Вже через три роки вона стала мамою вперше. У королівського подружжя народився син Август. До слова, його назвали на честь покійного чоловіка Єлизавети ІІ, адже друге ім'я хлопчика – Філіп.
  • Принцеса Євгенія оголосила про другу вагітність у січні 2023 року. Тоді вона показала фото, на якому молодший син цілує її у живіт.
  • 30 травня другий син принцеси з'явився на світ. Євгенія оголосила його ім'я – Ернест Джордж Ронні Бруксбенк.