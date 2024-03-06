"Мама" Вєрки Сердючки вперше стане бабусею

Українська актриса Інна Білоконь, найбільш відома як "мати" Вєрки Сердючки, скоро стане бабусею. Її донька Яна чекає на первістка.

Дівчина вже показала світлини з помітно округлим животиком. Так, ймовірно, що вона незабаром народжуватиме.

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Дочка "мами" Вєрки Сердючки вагітна

Яна Макогон поділилася чорно-білою світлиною, на якій продемонструвала свій вагітний живіт. На фото вона постала в максі-сукні, яка підкреслювала її чарівний стан.

Сімейні моменти,

– лаконічно написала під фото Яна.



Яна Макогон вагітна / Скриншот з інстаграму

Хто з українських зірок чекає на дитину

У танцівника Євгена Кота і його дружина Наталії Татарінцевої незабаром народиться донька. Це буде їхня перша дитина.

і його дружина Наталії Татарінцевої незабаром народиться донька. Це буде їхня перша дитина. Співак PARFENIUK та тікток-блогерка Сімбочка також вперше стануть батьками. Молоде подружжя чекає на дівчинку.

та тікток-блогерка Сімбочка також вперше стануть батьками. Молоде подружжя чекає на дівчинку. Водночас виконавиця Джамала вагітна втретє. Вона поки не розголошує стать майбутньої дитини.

Дочка "мами" Вєрки Сердючки вийшла заміж у листопаді 2023 року. Попри те, що Яна ділиться фотографіями з весілля, вона вирішила не показувати обличчя свого коханого.