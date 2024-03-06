Девушка уже показала фотографии с заметно округлым животиком. Так, вероятно, что она вскоре будет рожать.

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Дочь "мамы" Верки Сердючки беременна

Яна Макогон поделилась черно-белой фотографией, на которой продемонстрировала свой беременный живот. На фото она предстала в макси-платье и нежно поглаживала свой округлившийся животик.

Семейные моменты,
– лаконично написала под фото Яна.

Яна Макогон беременна
Яна Макогон беременна / Скриншот из инстаграма

Кто из украинских звезд ждет ребенка

  • У танцора Евгения Кота и его супруги Натальи Татаринцевой вскоре родится дочь. Это будет их первый ребенок.
  • Певец PARFENIUK и тикток-блогер Симбочка также впервые станут родителями. Молодые супруги ждут девочку.
  • В то же время исполнительница Джамала беременна в третий раз. Она пока не разглашает пол будущего ребенка.