Девушка уже показала фотографии с заметно округлым животиком. Так, вероятно, что она вскоре будет рожать.
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Дочь "мамы" Верки Сердючки беременна
Яна Макогон поделилась черно-белой фотографией, на которой продемонстрировала свой беременный живот. На фото она предстала в макси-платье и нежно поглаживала свой округлившийся животик.
Семейные моменты,
– лаконично написала под фото Яна.
Яна Макогон беременна / Скриншот из инстаграма
Кто из украинских звезд ждет ребенка
- У танцора Евгения Кота и его супруги Натальи Татаринцевой вскоре родится дочь. Это будет их первый ребенок.
- Певец PARFENIUK и тикток-блогер Симбочка также впервые станут родителями. Молодые супруги ждут девочку.
- В то же время исполнительница Джамала беременна в третий раз. Она пока не разглашает пол будущего ребенка.