Дікусар вже 2 роки як служить у ЗСУ. З цієї нагоди він поділився своїми емоціями щодо війни та рідкісним кадром, зробленим на пресконференції Української Ліги Ветеранів.

До речі Дмитро Дікусар, який служить в ЗСУ, поділився головними розчаруваннями після 2 років війни

Що Дікусар зараз каже про війну

Він зазначив, що за 2 роки війна змінилася й ми теж не ті, якими були раніше. Дмитро закликає жити й рухатися далі, не зважаючи на "дешеві" маніпуляції, які мають намір роз'єднати та послабити українців. Спогади про загиблих та віра в перемогу добра над злом дасть поштовх українцям не зупинятися і йти до кінця.

Війна дуже змінилась, ми теж не залишаємось попередніми. "Постійні зміни – тактика, яку не перемогти», десь почув я нещодавно. Тому, рухаємось далі, любі українці і не ведемося на "дешеві" маніпуляції, що мають намір нас роз'єднати і послабити!

– пише Дмитро.

Чи сумує Дікусар за танцями

Дікусар зазначив, що в його новому житті йому бракує хореографії. Не зважаючи на це, командир у певні моменти говорить йому "танцюй, танцор!" і Дмитро починає "танцювати".

P.S. Останнім часом, не вистачає улюбленої справи, але, в певні моменти, командир каже мені: "танцуй, танцор!" і я "танцюю",

– каже Дмитро.

Рідкісне фото було зроблене на пресконференції Української Ліги Ветеранів, яка створює реабілітаційні центри для військових. За словами Дікусара, це був його перший цивільний захід за 2 роки.

Інсайти Дікусара стосовно війни