Дмитро Коляденко чесно сказав, чи піде в ТЦК оновлювати дані
Джерело:Слава Дьомін
Український шоумен Дмитро Коляденко зізнався, що не боїться піти до ТЦК та оновити дані. До того ж хореограф розповів про своє нове захоплення.
За словами Дмитра, який нещодавно висловився про дружбу з Іриною Білик, він не має проблем з документами. Артист хоче бути чесним перед собою та своєю країною.
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Чому Коляденко не боїться йти до ТЦК
Шоумен зізнався, що планує поїздку до іншої країни. Тому, він має переконатися в тому, що з його документами й надалі все буде гаразд. Так, артист планує ще раз піти до ТЦК та оновити свої дані.
Я стою на обліку. Але зараз новий закон і мені треба йти до ТЦК і оновлювати дані. І я піду. Я планую поїхати в Болгарію до дітей, мені треба оцей пін-код у військовий квиток, щоби він був чесний, чистий. Тому я піду в ТЦК,
– поділився Дмитро.
Водночас хореограф розповів про своє нове захоплення. Коляденко робить розклади карт таро. Шоумен зізнався, що вони його заспокоюють.
Мені карти сказали: "Треба вчинити традиційно. Дімо, йди в ТЦК". Я ж теж хвилювався, думав, що робити. Зробив розклад і зараз я спокійний. Мені треба йти. Я довіряю картам,
– зазначив артист.
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