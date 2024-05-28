Так днями він виставив свіжу світлину. Зауважимо, військовий нещодавно повернувся в зону бойових дій після контузії.
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Яке фото з передової опублікував Станіслав Асєєв
Він поширив світлину у військовій формі з окопу, який вкритий зеленню та червоними маками.
Інколи фронт при певному куті зору більше нагадує Болівію чи Сайгон, ніж Донбас: пробираєшся хащами по воду і раптом зустрічаєш таку красу. А от якщо сфотографуватись біля маків на фоні степу, розбитих мінами доріг та териконів удалині – чимось нагадує Афганістан,
– зазначив під фото письменник.
Що відомо про Станіслава Асєєва
- Чоловік народився 1 жовтня 1989 року в Донецьку. Після закінчення школи у Макіївці у 2006 році здобув вищу освіту, ставши магістром релігієзнавства у Донецькому національному технічному університеті.
- Кар'єрний шлях Станіслава складався доволі непросто. Він навіть їздив у Францію, щоб там вступити до іноземного легіону.
- В Україні йому довелося перепробувати чимало професій – від вантажника до копача могил і продавця побутової техніки.
- Крім того, Асєєв під псевдонімом "Станіслав Васін" працював журналістом в окупованому росіянами Донецьку. Через свою проукраїнську позицію з травня 2017 до грудня 2019 року він перебував у полоні терористичної організації "ДНР".
- Пережиті під час ув'язнення жахіття стали темою книги "В ізоляції", за яку у 2021 році Асєєв отримав Шевченківську премію. Свій твір він згодом переклав англійською під назвою "The Path of the Righteous" і видав у Гарвардському університеті. На сьогодні книга вийшла 12 мовами світу.
- Після звільнення Станіслав заснував Justice Initiative Fund, що шукає російських військових злочинців за винагороду. А з початком повномасштабного російського вторгнення 2022 року він вступив до лав ЗСУ.
- У 2023 році мужність Асєєва була відзначена премією імені Діани Ортіс у Чикаго.
- У квітні 2014 року письменник отримав контузію на передовій біля села Очеретине Донецької області.