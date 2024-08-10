Чоловік здивував глядачів не тільки виконанням пісень, але й спілкуванням українською мовою. Днями чоловік вже звертався до підписників державною та запрошував на концерт.

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На самому виступі він продемонстрував свої старання та спроби говорити українською. Артист запевняв, що може спілкуватися з помилками, оскільки ще вивчає мову. Втім, протягом концерту Дан Балан говорив як англійською, так і державною, чим неабияк потішив публіку. Після першого україномовного звернення виконавця до глядачів, зал вибухнув від овацій.

Одеса. Скільки емоцій у цьому місті. Як вам моя українська? Сьогодні я буду говорити цією чудовою мовою. Я ще вчусь,

– зауважив співак.

Мережа висловила захват старанням Дана Балана розмовляти українською. Користувачі підтримали артиста і побажали йому продовжувати вивчення мови.

"Надзвичайно приємно. Це повага до країни, до всіх нас";

"Іноземець з гордістю розповідає, що буде розмовляти чудовою українською мовою";

"Чудово виходить";

"Дійсно, крута українська".

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Дан Балан публікував пости, де висловлював підтримку Україні. Однак, згодом він зник з інфопростору та перестав коментувати війну. У грудні 2023 року чоловік дав перший концерт від початку вторгнення у Молдові, де заговорив українською.