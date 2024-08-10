Мужчина удивил зрителей не только исполнением песен, но и общением на украинском языке. На днях мужчина уже обращался к подписчикам на государственном и приглашал на концерт.

Не пропустите Я очень скучал, – Дан Балан неожиданно вернулся в Украину

На самом выступлении он продемонстрировал свои старания и попытки говорить на украинском. Артист уверял, что может общаться с ошибками, поскольку еще изучает язык. Впрочем, течение концерта Дан Балан говорил как на английском, так и на государственном, чем изрядно порадовал публику. После первого украиноязычного обращения исполнителя к зрителям, зал взорвался от оваций.

Одесса. Сколько эмоций в этом городе. Как вам мой украинский? Сегодня я буду говорить на этом замечательном языке. Я еще учусь,

– заметил певец.

Сеть выразила восторг старанием Дана Балана разговаривать на украинском. Пользователи поддержали артиста и пожелали ему продолжать изучение языка.

"Очень приятно. Это уважение к стране, ко всем нам";

"Иностранец с гордостью рассказывает, что будет разговаривать на замечательном украинском языке";

"Отлично получается";

"Действительно, крутой украинский".

Напомним, в начале полномасштабного вторжения Дан Балан публиковал посты, где выражал поддержку Украине. Однако, впоследствии он исчез из инфопространства и перестал комментировать войну. В декабре 2023 года мужчина дал первый концерт с начала вторжения в Молдове, где заговорил на украинском.