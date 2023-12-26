Це сталося 24 грудня у місті Кишинів, що в Молдові. Такий вчинок Дана зірвав овації залу, де серед гостей було чимало українців.

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Дан Балан заговорив українською

У концертній програмі була пісня Freedom, яка з 2011 року перебуває в топі вітчизняних чартів. Перед тим, як виконати цей трек, Дан запросив до себе одного з музикантів, який англійською мовою висловився про Україну.

Я думаю це важливо. Я встиг провести час у прекрасному місті Києві. І я повинен сказати, що ця пісня для народу України. Свобода, яка потрібна, щоб жити, щоб вижити і щоб любити,

– сказав артист.

Після цього Дан Балан неочікувано перейшов на українську, чим зірвав шалені овації. У залі було чимало українців, тож слова артиста пройняли до мурах та викликали захват.

Ми знаємо, що на цей концерт прийшло багато гостей з України. Вітаємо вас усіх! Freedom!

– підсумував Дан Балан.

Дан Балан вже не вперше підтримує Україну

У травні 2023 року Дан Балан порушив тривале мовчання й випустив новий трек Love Maria. Кліп на цю пісню знімали ще до початку повномасштабної війни у мирному Києві. У відео знялися 2500 дітей з київських шкіл. Після прем'єри артист згадав про дітей, які постраждали через війну.

"Це відео знято у мирному Києві, до повномасштабної війни. У кліпі взяли участь близько 2500 дітей із київських шкіл. У відео вони щасливо насолоджуються своїм дитинством і навіть не уявляють, що скоро їхнє життя зміниться. Сьогодні, коли ми презентуємо цю відеороботу, ми молимося за дітей, які постраждали від цієї трагедії", – казав Дан.

Crazy Loop – Love Maria: дивіться відео онлайн