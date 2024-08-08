Молдавський співак Дан Балан анонсував концерт в Одесі. Це буде перший концерт артиста в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

До слова Я дуже сумував, – Дан Балан несподівано повернувся в Україну

Дан Балан записав для шанувальників відео, де майже бездоганно заговорив українською мовою.

Привіт, Одесо. Я вже в Україні. З нетерпінням чекаю на нашу зустріч з вами цієї п'ятниці,

– сказав Дан Балан.

Дан Балан в Одесі: дивіться відео

Дан Балан та його позиція щодо війни

Колишній учасник гурту O-Zone та тренер у "Голосі країни" Дан Балан на початку повномасштабного вторгнення публікував дописи на підтримку України.

Тривалий час Дан Балан не коментував війну. Уже в травні 2023 року він випустив новий кліп, знятий у довоєнному Києві. У грудні цього ж року він дав перший з 2022 року концерт у Кишиневі, де несподівано заговорив українською.