У гарному гуморі: король Чарльз III, який лікується від раку, з'явився на великодній службі

Король Чарльз III вийшов у світ у Великдень, який у Великій Британії святкують сьогодні, 31 березня. Він привітав підданих та потиснув людям руки.

Чарльз III та Камілла удвох завітали до каплиці Святого Георгія у Віндзорі. Вони побували на великодній святковій службі, після якої вийшли на публіку.

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Чарльз III відвідав великодню службу

Король був у гарному настрої. Він з радістю привітався з невеликим натовпом біля каплиці і потиснув людям руки після літургії.

Цього року святкування Великодня зробили не таким пишним у королівській сім'ї. Все для того, щоб Чарльз III контактував з меншою кількістю людей.

Королівські експерти коментують, що поява короля на великодній службі – це обнадійливий знак щодо його здоров'я. Адже напередодні ходили чутки, що його не побачать на публіці.

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