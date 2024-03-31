У гарному гуморі: король Чарльз III, який лікується від раку, з'явився на великодній службі
Джерело:BBC
Король Чарльз III вийшов у світ у Великдень, який у Великій Британії святкують сьогодні, 31 березня. Він привітав підданих та потиснув людям руки.
Чарльз III та Камілла удвох завітали до каплиці Святого Георгія у Віндзорі. Вони побували на великодній святковій службі, після якої вийшли на публіку.
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Чарльз III відвідав великодню службу
Король був у гарному настрої. Він з радістю привітався з невеликим натовпом біля каплиці і потиснув людям руки після літургії.
Цього року святкування Великодня зробили не таким пишним у королівській сім'ї. Все для того, щоб Чарльз III контактував з меншою кількістю людей.
Королівські експерти коментують, що поява короля на великодній службі – це обнадійливий знак щодо його здоров'я. Адже напередодні ходили чутки, що його не побачать на публіці.
Останнє про здоров'я Чарльза III
- Король Чарльз III продовжує лікування від раку, а тому його обов'язки перейшли до дружини та інших членів сім'ї. Він працює у Букінгемському палаці, але не виконує публічних зобов'язань.
- Королева Камілла сама відвідала Північну Ірландію, куди поїхала з відрядженням. Там вона розповіла про те, що Чарльз III почувається "дуже добре". Король сумує через те, що не може вітати підданих.
- Старший племінник монарха Пітер Філіпс розповідав, що він засмучений через хворобу, бо не може робити все, що хотів би. Він прагматичний і прагне якнайшвидше покращити своє здоров'я.