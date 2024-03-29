На щорічній церемонії Великого четверга зібралися понад 200 людей. Королева взяла себе обов'язок, який традиційно має виконувати король і вручила громадянам гаманці з грошима за їхні почесні заслуги.

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Королева замість короля

У передзаписаному зверненні, яке прозвучало під час служби, 75-річний король Чарльз висловив свій "великий смуток" через неможливість бути присутнім у зв'язку з тривалим лікуванням.

Гості події висловили королеві слова підтримки та побажали швидкого одужання монарху, а також принцесі Уельській Кейт Мідлтон, у якої також нещодавно діагностували рак.

Монарх відмовився від участі у масштабних публічних заходах після отримання діагнозу раку 5 лютого. Водночас цими вихідними король з'явився на недільній службі у Віндзорі, де була незначна кількість людей.

Акт поклоніння, тут, у Вустерському соборі, нагадує мені про обітницю, яку я дав на початку коронаційної служби – слідувати прикладу Христа 'не для того, щоб мені служили, але для того, щоб служити'. Цього я завжди намагався дотримуватися і продовжую робити з усім серцем,

– зазначив Чарльз III.

Що відомо про хворобу Чарльза III

5 лютого стало відомо про те, що у короля Чарльза ІІІ діагностували рак. Перед тим йому зробили операцію з видалення доброякісної пухлини через збільшення простати. Тоді він на короткий час відійшов від обов'язків.

Монарх вирішив публічно розповісти про свій діагноз, щоб уникнути спекуляцій та висловити підтримку усім, хто бореться з онкологічною хворобою. Прем'єр-міністр Ріші Сунак тоді зазначав, що рак у Чарльза III виявили на ранній стадії, що підвищує шанси його швидкого одужання.