Букінгемський палац зробив заяву щодо Чарльза III: чи з'явиться король на публіці

Чарльз III незабаром планує повернутися до королівських обов'язків. Букінгемський палац назвав дату, коли монарх офіційно вийде на публіку.

Вперше за довгий час Букінгемський палац опублікував оновлену інформацію щодо Чарльза ІІІ. На офіційній сторінці з'явилося повідомлення щодо участі короля у публічних заходах.

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Чарльз III повернеться до обов'язків

Чарльз III зовсім скоро повернеться до виконання своїх обов'язків. Ймовірно, це ознака того, що лікування та відновлення після його діагнозу проходить добре. Перший публічний вихід монарха відбудеться 30 квітня.

Щоб відзначити це, наступного вівторка король і королева здійснять спільний візит до онкологічного центру, де вони зустрінуться з медичними фахівцями та пацієнтами. Цей візит стане першим у низці зовнішніх заходів, які Його Величність здійснить протягом наступних тижнів,

– повідомив Букінгемський палац.

Окрім того, Чарльз III та Камілла у червні прийматимуть імператора Японії та його дружину з державним візитом.

У заяві палацу додають, що з наближенням річниці коронації король і королева вдячні за добрі слова й побажання попри всі виклики долі.



Чарльз III та Камілла / Фото з інстаграму королівської сім'ї

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