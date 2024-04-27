Впервые за долгое время Букингемский дворец опубликовал обновленную информацию о Чарльзе III. На официальной странице появилось сообщение об участии короля в публичных мероприятиях.

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Чарльз III вернется к обязанностям

Чарльз III совсем скоро вернется к выполнению своих обязанностей. Вероятно, это признак того, что лечение и восстановление после его диагноза проходит хорошо. Первый публичный выход монарха состоится 30 апреля.

Чтобы отметить это, следующего вторника король и королева совершат совместный визит в онкологический центр, где они встретятся с медицинскими специалистами и пациентами. Этот визит станет первым в череде внешних мероприятий, которые Его Величество осуществит в течение следующих недель,

– сообщил Букингемский дворец.

Кроме того, Чарльз III и Камилла в июне будут принимать императора Японии и его жену с государственным визитом.

В заявлении дворца добавляют, что с приближением годовщины коронации король и королева благодарны за добрые слова и пожелания несмотря на все вызовы судьбы.



Чарльз III и Камилла / Фото из инстаграма королевской семьи

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