Британський монарх обрав відкрито говорити про свій стан здоров'я. Після повідомлення про рак він висловив "сердечну подяку" суспільству за підтримку та теплі слова.

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Чарльз III звернувся до громадськості

Король, який зараз перебуває у Сандрінгемі, вдячний публіці за численні повідомлення та добрі побажання, які він отримав у ці дні.

Як знають усі, кого торкнувся рак, такі добрі думки є найбільшою втіхою та підбадьоренням,

– зауважив Чарльз III.

Для монарха також приємно чути, що розповідь про його діагноз допомогла поширити інформацію про те роботу організацій, які підтримують онкохворих та їхні сім'ї.

"Моє довічне захоплення їхньою невтомною турботою та самовідданістю ще більше посилюється завдяки моєму особистому досвіду", – додав британський король.

Що наразі відомо про хворобу Чарльза III