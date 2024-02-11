Британський монарх обрав відкрито говорити про свій стан здоров'я. Після повідомлення про рак він висловив "сердечну подяку" суспільству за підтримку та теплі слова.
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Чарльз III звернувся до громадськості
Король, який зараз перебуває у Сандрінгемі, вдячний публіці за численні повідомлення та добрі побажання, які він отримав у ці дні.
Як знають усі, кого торкнувся рак, такі добрі думки є найбільшою втіхою та підбадьоренням,
– зауважив Чарльз III.
Для монарха також приємно чути, що розповідь про його діагноз допомогла поширити інформацію про те роботу організацій, які підтримують онкохворих та їхні сім'ї.
"Моє довічне захоплення їхньою невтомною турботою та самовідданістю ще більше посилюється завдяки моєму особистому досвіду", – додав британський король.
Що наразі відомо про хворобу Чарльза III
- Після операції через збільшення простати та додаткових аналізів у Чарльза III діагностували рак. Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак зауважив, що хворобу виявили на ранній стадії.
- Король відмовився від усіх обов'язків, що передбачають його появу на публіці. Тепер це на відповідальності його дружини Камілли та інших членів родини. Днями фотографи показали, який має вигляд монарх, коли він виїжджав з Клеренз-гауз.
- Чарльза III підтримують його близькі: принц Гаррі приїздив до батька зі Сполучених Штатів, принц Вільям подякував за добрі слова для Кетрін та монарха, Камілла розповіла, як чоловік зворушений листами підтримки.