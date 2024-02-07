Подружжя виходило з королівської резиденції у Лондоні та рухалося до Букінгемського палацу. Їх побачили журналісти.

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Чарльз III з'явився на публіці після новини про рак

Король виїхав із Кларенс-гаус після зустрічі зі своїм молодшим сином Гаррі. Принц спеціально прилетів до батька зі США, коли дізнався що він хворий на рак. Востаннє вони бачилися ще 10 місяців тому, у травні 2023 року під час коронації Чарльза III. Гаррі спілкувався з батьком протягом 45 хвилин. Деякі ЗМІ припускають, що принц прилетів до короля, аби "нарешті покласти край своїй давній королівській ворожнечі".

Видання Independent пише, що Гаррі не планує зустрічатися зі своїм старшим братом, принцом Вільямом. Також повідомляється, що король повідомив синам про свою хворобу раніше, ніж Букінгемський палац опублікував це повідомлення.

Є припущення, що з Букінгемського палацу Чарльз III та дружина Камілла дісталися до Сандрінгема в Норфолку. Саме там розташована ще одна резиденція британських монархів.

Фото і відео виходу короля дивіться за посиланням.

Що цьому передувало