Днями пару заскочили у компанії одне одного під час чемпіонату світу з автоперегонів "Формула-1" Великої Британії в Сільверстоуні. Зірки не приховували своїх почуттів, тримаючись за руки та позуючи для фото з фанатами.

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Інсайдер повідомив, що актор став серйозніше ставитися до особистої гігієни. За словами джерела, Бред раніше мився за допомогою мила з водою та не використовував парфум і дезодорант. Втім, все змінилося з появою Інес у життя Пітта. Жінка сприяла його бажанню більше цікавитися власним гардеробом та допомогла обрати йому одеколон.

Він часто міг день або два не митися, що дивно, враховуючи, що він такий великий секс-символ, але з Інес усе по-іншому,

– запевнив інсайдер.

Як зазначило джерело, останнім часом пара проводить спільний час разом під час спа-процедур, зокрема ходять на масажі обличчя. Також закохані полюбили користуватися зволожувальними кремами.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Бреда Пітта та Інес де Рамон вперше побачили разом на концерті Боно в Лос-Анджелесі. Тоді мережею вже ширилися чутки про їхні довготривалі стосунки. У лютому цього року стало відомо, що пара з'їхалася. 34-річна Інес переїхала у будинок свого 60-річного бойфренда.