Розлучення Анджеліни Джолі з Бредом Піттом негативно вплинуло на стосунки їхніх дітей з батьком. Хтось припинив спілкування, а хтось навіть змінив прізвище.

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Вів'єн відмовилась від батькового прізвища.

15-річна донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта допомагала матері у продюсуванні мюзиклу "Аутсайдери", прем'єра якого відбулася місяць тому. Її ім'я фігурує в афіші кінокартини без прізвища батька, а саме: Вів'єн Джолі замість Вів'єн Джолі-Пітт.

Водночас невідомо, чи змінила дівчина своє прізвище офіційно. Представники Анджеліни Джолі та Бреда Пітта не стали коментувати цей інцидент.

Вів'єн не єдина змінила прізвище

У листопаді минулого року старша донька Джолі та Пітта Захара долучилась до відділення Mu Pi жіночого товариства Alpha Kappa Alpha в університеті Spelman College. Там вона представилась як Захара Марлі Джолі. Це свідчить про те, що Вів'єн не єдина вирішила відмовитися від прізвища батька.

Як Вів'єн, так і Захара змінили свої прізвища на тлі багатьох новин про те, у Бреда Пітта не склалися хороші стосунки з його дітьми після розлучення з Анджеліною Джолі. Актори боролися за право єдиної опіки, яке наразі належить лише Джолі.